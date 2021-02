U16 cricket event rolls into action at Pindi grounds

RAWALPINDI: The Under-16 National One-day Tournament — the final event of the domestic season — is set to start at different grounds of Rawalpindi from today (Saturday) and will conclude with the final at the Pindi Stadium on February 23.

A total of 96 players will feature in the 45-over event, where the winning team will receive Rs350,000 while the runners-up will get Rs250,000.

Ayub Park Cricket Ground, Pindi Stadium and Rawal Cricket Ground are the three venues that will host the 16 matches.

Last year, Central Punjab and Khyber Pakhtunkhwa were declared joint winners of the event after the final of the tournament at Iqbal Stadium in Faisalabad was washed out without a ball being bowled.

The participating teams are as follows: Balochistan: Abdul Saboor (Pishin), Adil Ahmed Khan (Quetta), Aimal Khan Davi (Quetta), Anwar Shah (Naushki), Duniya Khan (Loralai), Ehsan Ullah (Loralai), Ikram Ullah (Quetta), Inam Ullah (Quetta), M.Junaid (Khuzdar), M.Qasim (Quetta), Mohsin Ali (Lasbela), Noor Ul Bashar (Zhob), Sajjad Khan (Loralai), Shahid Ali (Jaffarabad), Uzaifa Gul (Quetta) and Zulqarnain (Naushki).

Central Punjab: Abdul Rehman (Faisalabad), Altamash Abbas (Lahore), Arsalan Riaz (Faisalabad), Awais Ali (Sialkot), Azan Awais (Sialkot), Hamza Nawaz (Lahore), Hassan Ali (Lahore), Ibtisam Rehman (Faisalabad), Muhammad Shoban (Sialkot), Momin Qamar (Faisalabad), Moosa Azeem (Sialkot), Obaid Shahid (Lahore), Rafay Rana (Lahore), Raja Balaj (Lahore), Shuban Saeed (Faisalabad) and Ubaid Ullah (Lahore).

Khyber Pakhtunkhwa: Adnan Khan (Khyber), Ahmad Hussain (Peshawar), Ch Shuja (Abbotabad), Khubaib Khalil (Peshawar), M Ayyaz (Mardan), M Irfan (Peshawar), M Jalal (Swabi), M Latif (Khyber), M Salman (Khyber), M Tahir (Peshawar), M Zubair (Peshawar), Raza Ullah (Swabi), Riaz Ullah (Upper Dir), Salman Khan (Swat), Shahzeb Khan (Mansehra) and Uzair Shah (Peshawar).

Northern: Aamir Hassan (Rawalpindi), Arsalan Ali (Islamabad), Asad Ullah (Islamabad), Atif Zafar (Rawalpindi), Azan Kabir (Kotli), Hammad Raffique (Chakwal), Ibrahim Sultan (Jhelum), Iftikhar Ahmed (Muzafrabad), Ihsan Ullah (Attock), Irshad Ahmed (Rawalpindi), Muhammad Arshad (Rawalpindi), Raja Hamza Waheed (Islamabad), Saad Masood (Rawalpindi), Sheraz Khan (Rawalpindi), Shumyil Hussan (Islamabad) and Yazdan Abbas Rizvi (Rawalpindi).

Sindh: Abdul Rehman (Karachi), Arbaz Khan (Karachi), Dawood Abbas (Nawabshah), Hassan Iqbal (Karachi), M.Rizwan (Karachi), M.Shayaan Saad (Karachi), Nasaruddin (Karachi), Noman Ali (Hyderabad), Romail Khan (Karachi), Saad Asif (Karachi), Saad Baig (Karachi), Umar Ijaz (Karachi), Wahaj Raiz (Karachi), Zaid Ahmed (Karachi), Zain-ul-Abdin (Jamshoro) and Zayan Khan (Karachi).

Southern Punjab: Abubakar Azeem (Okara), Adnan Shahid (Dera Ghazi Khan), Alamgir Khan (Multan), Alamzaib Khan (Multan), Ali Shabir (Rahim Yar Khan), Arafat Ahmed (Multan), Fahad Kashif (Multan), Haseeb Gul (Lodhran), M. Danish (Muzaffargarh), M. Hamid (Bahawalpur), M. Shan (Dera Ghazi Khan), Moheer Saeed (Vehari), Mustaqeem Faisal (Bahawalpur), Rana Adeel (Multan), Sameer Minhas (Multan) and Sarfraz Riyast (Pakpattan).

Saturday’s fixtures: Balochistan vs Sindh at Pindi Cricket Stadium; Central Punjab vs Southern Punjab at Ayub Park Ground; Northern vs Khyber Pakhtunkhwa at Rawal Ground.