Aleem’s record-breaking journey continues

LAHORE: After gaining numerous rare distinctions during his 19-year illustrious career, Pakistan’s legendary Test umpire Aleem Dar reached on the brink of yet another amazing rather biggest feat of the his career.

Aleem Dar levelled retired great West Indian umpire Steve Bucknor’s record of most Test matches by an umpire on August 15, 2019 when he took the field at historic Lord’s cricket ground to supervise the second Test match of Ashes series 2019. It is expected that Aleem Dar, who is considered as an umpire with the best ratio of correct decisions after the introduction of Decision Review System (DRS), will surpass Bucknor’s mark in the coming months and become the umpire with most number of Test matches. It is pertinent to mention that Aleem Dar is also on verge of breaking most ODIs world record. Aleem has so far featured in 206 ODI matches and requires only four matches to go beyond South African Rudi Koertzen’s mark of 209 ODI matches.

It may be noted here that Sri Lankan cricket team is going to visit Pakistan to play three ODIs and as many T20 Internationals in late September. It is highly likely that Aleem Dar will supervise a couple of matches in Sri Lankan ODI series and go further close to ODIs world record of 209 matches. Aleem Dar, 51, has clarified on a number of occasions that he will continue international umpiring as long as he is fit and performing. And the way, Aleem, who is already placed atop the T20 match list with 43 games, is offering wonderful and consistent performance in international matches, it expected that he will not only become the first umpire of cricket history with most number of matches in all three formats of international cricket but accumulate many more accomplishments in future.

In Test matches, Steve Bucknor consumed two decades for supervising 128 Test matches during his international career spanning from 1989 to 2009 whereas Aleem Dar spent just 16 years to achieve the same figure from 2003 to 2019. Dar, who has stood in 377 international matches so far, needs to focus on his fitness and umpiring because his each and every international match will take him to new height which is definitely a matter of pride for all the Pakistanis.

Aleem Dar launched his Test umpiring career at Dhaka, Bangladesh in 2003. Pakistan’s legendary Test all-rounder late Wasim Raja was the referee in his debut Test series.

Overall, Aleem has teamed up with 12 match referees and 31 field umpires so far during his 16-year Test career. He supervised 37 Test matches in the company of senior Sri Lankan match referee Ranjan Madugalle. Another Sri Lankan Roshan Mahanama remained second with 17 matches followed by English match referee Chris Broad, who officiated 14 Test matches with Aleem Dar.

As far as fellow field umpires are concerned, New Zealander Billy Bowden paired with Aleem Dar in 13 Test matches while Sri Lankan Kumar Dharmasena stood with him in 9 Test matches. It’s worth mentioning here that four umpires - Nadeem Ghauri (Pak), Paul Reiffel (Aus), Amiesh Saheba (Ind) and Jeremy Lloyds (Eng) stood in just one Test match each with Aleem Dar. Aleem also officiated four Test matches with Pakistani umpire Asad Rauf.

During his 16-year Test career, Aleem performed umpiring duties at 50 venues of nine countries. He supervised Test matches at 9 venues in England, 8 in West Indies and 7 in Australia. Overall, Aleem Dar stood in 31 Test matches in England, 27 in Australia and 19 in South Africa.

Historic Lord’s cricket ground remained Aleem’s faviourite venue where he supervised 7 Test matches. He also officiated 6 Test matches at Birmingham’s Edgbaston ground followed by Melbourne and Sydney with five matches each.

Arch-rivals England and Australia had a great ‘love affair’ with Aleem Dar playing 60 and 58 Test matches against different opponents respectively under his umpiring. Dar stood in 38 Test matches featuring South Africa, followed by Sri Lanka (26), West Indies (24), India (20), Bangladesh (15), New Zealand (9), Zimbabwe (5) and Ireland (1).

Dar, who has performed duties of TV umpire in 23 Test matches so far, stood in 23 Ashes Test matches (more than any other umpire) which reflected England and Australia’s great faith and confidence in Aleem’s top class umpiring. Dar remained quite busy in three calendar years - 2004, 2005 and 2008. He officiated 11 Test matches each in these three years.

List of Aleem Dar’s 128 Test matches

Sr No Teams Ground Start date Co-field umpire Match referee

1 BD v Eng Dhaka 21 Oct 2003 Asoka de Silva (SL) Wasim Raja (Pak)

2 BD v Eng Chattogram 29 Oct 2003 Asoka de Silva (SL) Wasim Raja (Pak)

3 SL v Eng Kandy 10 Dec 2003 Daryl Harper (Aus) Clive Lloyd (WI)

4 SL v Eng Colombo (SSC) 18 Dec 2003 Steve Bucknor (WI) Clive Lloyd (WI)

5 NZ v SA Auckland 18 Mar 2004 Asoka de Silva (SL) Clive Lloyd (WI)

6 NZ v SA Wellington 26 Mar 2004 Asoka de Silva (SL) Clive Lloyd (WI)

7 WI v Eng St John’s 10 Apr 2004 Darrell Hair (Aus) Mike Procter (SA)

8 Aus v SL Darwin 1 Jul 2004 Billy Bowden (NZ) Chris Broad (Eng)

9 Aus v SL Cairns 9 Jul 2004 Billy Bowden (NZ) Chris Broad (Eng)

10 Eng v WI Manchester 12 Aug 2004 Simon Taufel (Aus) Ranjan Madugalle (SL)

11 Ind v Aus Nagpur 26 Oct 2004 David Shepherd (Eng) Ranjan Madugalle (SL)

12 Ind v Aus Mumbai 3 Nov 2004 Rudi Koertzen (SA) Ranjan Madugalle (SL)

13 Aus v NZ Brisbane 18 Nov 2004 Steve Bucknor (WI) Mike Procter (SA)

14 BD v Ind Dhaka 10 Dec 2004 Jeremy Lloyds (Eng) Chris Broad (Eng)

15 BD v Ind Chattogram 17 Dec 2004 Mark Benson (Eng) Chris Broad (Eng)

16 SA v Eng Johannesburg 13 Jan 2005 Steve Bucknor (WI) Clive Lloyd (WI)

17 SA v Eng Centurion 21 Jan 2005 Steve Bucknor (WI) Clive Lloyd (WI)

18 NZ v Aus Christchurch 10 Mar 2005 David Shepherd (Eng) Clive Lloyd (WI)

19 WI v SA Georgetown 31 Mar 2005 David Shepherd (Eng) Jeff Crowe (NZ)

20 WI v SA Port of Spain 8 Apr 2005 David Shepherd (Eng) Jeff Crowe (NZ)

21 Eng v Aus Lord’s 21 Jul 2005 Rudi Koertzen (SA) Ranjan Madugalle (SL)

22 Eng v Aus Nottingham 25 Aug 2005 Steve Bucknor (WI) Ranjan Madugalle (SL)

23 Zim v Ind Bulawayo 13 Sep 2005 Daryl Harper (Aus) Mike Procter (SA)

24 Zim v Ind Harare 20 Sep 2005 Daryl Harper (Aus) Mike Procter (SA)

25 Aus v WI Hobart 17 Nov 2005 Rudi Koertzen (SA) Mike Procter (SA)

26 Aus v WI Adelaide 25 Nov 2005 Billy Bowden (NZ) Mike Procter (SA)

27 Aus v SA Sydney 2 Jan 2006 Billy Bowden (NZ) Chris Broad (Eng)

28 Ind v Eng Nagpur 1 Mar 2006 Ian Howell (SA) Ranjan Madugalle (SL)

29 SA v Aus Cape Town 16 Mar 2006 Billy Doctrove (WI) Chris Broad (Eng)

30 BD v Aus Fatullah 9 Apr 2006 Nadeem Ghauri (Pak) Jeff Crowe (NZ)

31 BD v Aus Chattogram 16 Apr 2006 Ian Howell (SA) Jeff Crowe (NZ)

32 Eng v SL Lord’s 11 May 2006 Rudi Koertzen (SA) Alan Hurst (Aus)

33 Eng v SL Birmingham 25 May 2006 Darrell Hair (Aus) Alan Hurst (Aus)

34 SL v SA Colombo (PSS) 4 Aug 2006 Billy Bowden (NZ) Javagal Srinath (Ind)

35 Aus v Eng Perth 14 Dec 2006 Rudi Koertzen (SA) Jeff Crowe (NZ)

36 Aus v Eng Melbourne 26 Dec 2006 Rudi Koertzen (SA) Ranjan Madugalle (SL)

37 Aus v Eng Sydney 2 Jan 2007 Billy Bowden (NZ) Ranjan Madugalle (SL)

38 Eng v WI Manchester 7 Jun 2007 Billy Bowden (NZ) Alan Hurst (Aus)

39 Eng v WI Chester-le-Street 15 Jun 2007 Billy Bowden (NZ) Alan Hurst (Aus)

40 Aus v SL Hobart 16 Nov 2007 Rudi Koertzen (SA) Mike Procter (SA)

41 SL v Eng Kandy 1 Dec 2007 Asad Rauf (Pak) Jeff Crowe (NZ)

42 SL v Eng Colombo (SSC) 9 Dec 2007 Daryl Harper (Aus) Jeff Crowe (NZ)

43 SA v WI Port Elizabeth 26 Dec 2007 Russell Tiffin (Zim) Roshan Mahanama (SL)

44 SA v WI Durban 10 Jan 2008 Simon Taufel (Aus) Roshan Mahanama (SL)

45 BD v SA Dhaka 22 Feb 2008 Steve Bucknor (WI) Ranjan Madugalle (SL)

46 BD v SA Chattogram 29 Feb 2008 Steve Bucknor (WI) Ranjan Madugalle (SL)

47 WI v Aus Kingston 22 May 2008 Russell Tiffin (Zim) Roshan Mahanama (SL)

48 WI v Aus Bridgetown 12 Jun 2008 Mark Benson (Eng) Roshan Mahanama (SL)

49 Eng v SA Birmingham 30 Jul 2008 Steve Davis (Eng) Ranjan Madugalle (SL)

50 Eng v SA The Oval 7 Aug 2008 Steve Davis (Eng) Ranjan Madugalle (SL)

51 Ind v Aus Delhi 29 Oct 2008 Billy Bowden (NZ) Chris Broad (Eng)

52 Ind v Aus Nagpur 6 Nov 2008 Billy Bowden (NZ) Chris Broad (Eng)

53 Aus v SA Perth 17 Dec 2008 Asoka de Silva (SL) Ranjan Madugalle (SL)

54 Aus v SA Melbourne 26 Dec 2008 Billy Doctrove (WI) Ranjan Madugalle (SL)

55 WI v Eng Bridgetown 26 Feb 2009 Russell Tiffin (Zim) Alan Hurst (Aus)

56 Eng v Aus Cardiff 8 Jul 2009 Billy Doctrove (WI) Jeff Crowe (NZ)

57 Eng v Aus Birmingham 30 Jul 2009 Rudi Koertzen (SA) Jeff Crowe (NZ)

58 SA v Eng enturion 16 Dec 2009 Steve Davis (Eng) Roshan Mahanama (SL)

59 SA v Eng Durban 26 Dec 2009 Amiesh Saheba (Ind) Roshan Mahanama (SL)

60 NZ v Aus Hamilton 27 Mar 2010 Asad Rauf (Pak) Javagal Srinath (Ind)

61 Aus v Eng Brisbane 25 Nov 2010 Billy Doctrove (WI) Jeff Crowe (NZ)

62 Aus v Eng Melbourne 26 Dec 2010 Tony Hill (NZ) Ranjan Madugalle (SL)

63 Aus v Eng Sydney 3 Jan 2011 Billy Bowden (NZ) Ranjan Madugalle (SL)

64 Eng v SL Cardiff 26 May 2011 Billy Doctrove (WI) Javagal Srinath (Ind)

65 Eng v SL Southampton 16 Jun 2011 Rod Tucker (Aus) Alan Hurst (Aus)

66 SL v Aus Galle 31 Aug 2011 R Kettleborough (Eng) Chris Broad (Eng)

67 SL v Aus Colombo (SSC) 16 Sep 2011 Tony Hill (NZ) Chris Broad (Eng)

68 Aus v NZ Brisbane 1 Dec 2011 Asad Rauf (Pak) Andy Pycroft (Zim)

69 Aus v Ind Perth 13 Jan 2012 Kumar Dharmasena (SL) Ranjan Madugalle (SL)

70 Aus v Ind Adelaide 24 Jan 2012 Kumar Dharmasena (SL) Ranjan Madugalle (SL)

71 NZ v SA Dunedin 7 Mar 2012 Billy Doctrove (WI) Roshan Mahanama (SL)

72 NZ v SA Wellington 23 Mar 2012 R Kettleborough (Eng) Ranjan Madugalle (SL)

73 Eng v WI Lord’s 17 May 2012 Marais Erasmus (SA) Roshan Mahanama (SL)

74 Eng v WI Nottingham 25 May 2012 Asad Rauf (Pak) Roshan Mahanama (SL)

75 Ind v Eng Ahmedabad 15 Nov 2012 Tony Hill (NZ) Roshan Mahanama (SL)

76 Ind v Eng Mumbai 23 Nov 2012 Tony Hill (NZ) Roshan Mahanama (SL)

77 Aus v SL Melbourne 26 Dec 2012 Nigel Llong (Eng) Chris Broad (Eng)

78 Aus v SL Sydney 3 Jan 2013 Tony Hill (NZ) Chris Broad (Eng)

79 Ind v Aus Mohali 14 Mar 2013 R Kettleborough (Eng) Ranjan Madugalle (SL)

80 Ind v Aus Delhi 22 Mar 2013 R Kettleborough (Eng) Ranjan Madugalle (SL)

81 Eng v NZ Lord’s 16 May 2013 Steve Davis (Eng) David Boon (Aus)

82 Eng v Aus Nottingham 10 Jul 2013 Kumar Dharmasena (SL) Ranjan Madugalle (SL)

83 Eng v Aus Chester-le-Street 9 Aug 2013 Tony Hill (NZ) Roshan Mahanama (SL)

84 Eng v Aus The Oval 21 Aug 2013 Kumar Dharmasena (SL) Roshan Mahanama (SL)

85 Aus v Eng Brisbane 21 Nov 2013 Kumar Dharmasena (SL) Jeff Crowe (NZ)

86 Aus v Eng Melbourne 26 Dec 2013 Kumar Dharmasena (SL) Ranjan Madugalle (SL)

87 Aus v Eng Sydney 3 Jan 2014 Marais Erasmus (SA) Ranjan Madugalle (SL)

88 SA v Aus Centurion 12 Feb 2014 R Illingworth (Eng) Roshan Mahanama (SL)

89 SA v Aus Cape Town 1 Mar 2014 Kumar Dharmasena (SL) Roshan Mahanama (SL)

90 Zim v SA Harare 9 Aug 2014 Chris Gaffaney (NZ) Roshan Mahanama (SL)

91 BD v Zim Khulna 3 Nov 2014 Billy Bowden (NZ) Chris Broad (Eng)

92 BD v Zim Chattogram 12 Nov 2014 Chris Gaffaney (NZ) Chris Broad (Eng)

93 SA v WI Centurion 17 Dec 2014 Billy Bowden (NZ) Ranjan Madugalle (SL)

94 SA v WI Cape Town 2 Jan 2015 Paul Reiffel (Aus) Ranjan Madugalle (SL)

95 WI v Aus Roseau 3 Jun 2015 R Kettleborough (Eng) Roshan Mahanama (SL)

96 Eng v Aus Birmingham 29 Jul 2015 Chris Gaffaney (NZ) Ranjan Madugalle (SL)

97 Eng v Aus Nottingham 6 Aug 2015 Sundaram Ravi (Ind) Ranjan Madugalle (SL)

98 Eng v Aus The Oval 20 Aug 2015 Kumar Dharmasena (SL) Jeff Crowe (NZ)

99 SA v Eng Durban 26 Dec 2015 Rod Tucker (Aus) Ranjan Madugalle (SL)

100 SA v Eng Cape Town 2 Jan 2016 Bruce Oxenford (Aus) Ranjan Madugalle (SL)

101 SA v Eng Johannesburg 14 Jan 2016 Rod Tucker (Aus) Ranjan Madugalle (SL)

102 Eng v SL Leeds 19 May 2016 Rod Tucker (Aus) Andy Pycroft (Zim)

103 Eng v SL Chester-le-Street 27 May 2016 Sundaram Ravi (Ind) Andy Pycroft (Zim)

104 WI v Ind North Sound 21 Jul 2016 Ian Gould (Eng) Ranjan Madugalle (SL)

105 WI v Ind Kingston 30 Jul 2016 Ian Gould (Eng) Ranjan Madugalle (SL)

106 Aus v SA Perth 3 Nov 2016 Nigel Llong (Eng) Andy Pycroft (Zim)

107 Aus v SA Hobart 12 Nov 2016 R Kettleborough (Eng) Andy Pycroft (Zim)

108 SA v SL Port Elizabeth 26 Dec 2016 Bruce Oxenford (Aus) David Boon (Aus)

109 SA v SL Cape Town 2 Jan 2017 Rod Tucker (Aus) David Boon (Aus)

110 SL v BD Galle 7 Mar 2017 Marais Erasmus (SA) Andy Pycroft (Zim)

111 SL v BD Colombo (PSS) 15 Mar 2017 Sundaram Ravi (Ind) Andy Pycroft (Zim)

112 Eng v SA The Oval 27 Jul 2017 Joel Wilson (WI) Ranjan Madugalle (SL)

113 Eng v SA Manchester 4 Aug 2017 Kumar Dharmasena (SL) Ranjan Madugalle (SL)

114 BD v Aus Dhaka 27 Aug 2017 Nigel Llong (Eng) Jeff Crowe (NZ)

115 Aus v Eng Brisbane 23 Nov 2017 Marais Erasmus (SA) Richi Richardson (WI)

116 Aus v Eng Adelaide 2 Dec 2017 Chris Gaffaney (NZ) Richi Richardson (WI)

117 SA v Ind Johannesburg 24 Jan 2018 Ian Gould (Eng) Andy Pycroft (Zim)

118 WI v SL Port of Spain 6 Jun 2018 R Kettleborough (Eng) Javagal Srinath (Ind)

119 WI v SL Gros Islet 14 Jun 2018 Ian Gould (Eng) Javagal Srinath (Ind)

120 Eng v Ind Birmingham 1 Aug 2018 Chris Gaffaney (NZ) Jeff Crowe (NZ)

121 Eng v Ind Lord’s 9 Aug 2018 Marais Erasmus (SA) Jeff Crowe (NZ)

122 BD v WI Chattogram 22 Nov 2018 R Illingworth (Eng) David Boon (Aus)

123 BD v WI Dhaka 30 Nov 2018 R Palliyaguruge (SL) Andy Pycroft (Zim)

124 SA v SL Durban 13 Feb 2019 R Kettleborough (Eng) Richi Richardson (WI)

125 SA v SL Port Elizabeth 21 Feb 2019 Ian Gould (Eng) Richi Richardson (WI)

126 Eng v Ire Lord’s 24 Jul 2019 R Palliyaguruge (SL) Andy Pycroft (Zim)

127 Eng v Aus Birmingham 1 Aug 2019 Joel Wilson (WI) Ranjan Madugalle (SL)

128 Eng v Aus Lord’s 14 Aug 2019 Chris Gaffaney (NZ) Ranjan Madugalle (SL).