Saleem, Taqi enter 2nd round

ISLAMABAD: Saleem Abbasi and Taqi Abbasi moved into the second round of the NBP Twin City Tennis Tournament here at the Islamabad Tennis Complex courts. Saleem beat Poyan Shatri 6-4, 4-6, (10-5) while Taqi got better of Hamdani 6-2, 6-3.

Results: Saleem Abbasi bt Poyan Shatri 6-4, 4-6, (10-5); Taqi Abbasi bt Hamdani 6-2, 6-3; Awais bt Qadir 6-2, 6-1; M Zaid Nasir bt Asif 6-2, 6-1; Abdullah Shafqat bt Mamoon Rasheed 6-2, 6-1; Imran Asad bt Hassan Ishaq 6-2, 6-3; Talha Saqib bt Amir Kiyani 6-2, 6-4; Khwaja Saud bt Hamza Abjad 6-4, 6-3; Ehsan bt M Rehan 6-1, 6-3; Rizwan Malik bt Col Abjad 6-1, 6-4; Sarmad Saud bt Safdar 6-2, 6-2; Ahmed Poya bt Abdullah Aftab 6-2, 6-4; Shebaz bt Aizaz 6-1, 6-1; Zulqarnain Fayyaz bt Abdullah Hassan 6-2, 7-5.

Men’s doubles: Col Abjad/Saad Abjad bt Adnan Khan/Abdullah Hassan 4-6, 6-0 (11-9); Waqas Baig/Shebaz bt Kashif Khan/Khurram Baig 6-2, 6-1.

Boys’ under-10: Talha Rizwan bt Moeez Gul 5-4(5) 2-4, (10-3); Mustafa Usman bt Hamza Ahmed 4-0, 4-0. Under-14: Ahmed Nail bt Saad Rizwan 4-0, 4-1; Hamidullah Yaqoob bt Abdullah Azhar 4-2, 4-1.