President confers military awards

RAWALPINDI: President Mamnoon Hussain has granted the military awards to the officers and soldiers of Pakistan Army, Pakistan Navy and Pakistan Air Force.

The president has granted two Sitara-i-Basalat, 59 Tamgha-i-Basalat, 34 Imtiazi Asnad, 156 COAS Commendation Cards, 17 Hilal-i-Imtiaz (Military), 77 Sitara-i-Imtiaz (Military) and 106 Tamgha-i-Imtiaz (Military).

Following officers and men of Pakistan Army have been conferred with Sitara-i-Basalat:

Col Sohail Abid (Shaheed), CMI, Sub Shoukat Khan (Shaheed), CMI.

Following officers and men have been conferred with Tamgha-i-Basalat:

Col Abdul Aziz Khalid, FF, Col Amjad Mahmood, T Bt, CMI, Lt Col Naeem Aslam, AD, Maj Naseem Shah, Sind, Maj Abdul Qayoom, CMI, Maj Mansoor Ali Khan, Arty, Capt Ali Raza, Baloch, Lt Muhammad Rashid Ilyas, FF, N/Sub Muhammad Jamil, CMI, N/Sub Azhar Ali (Shaheed), Punjab, N/Sub Aqil Muhammad (Shaheed), Punjab, N/Sub Hamayoon Shah (Shaheed), NLI, N/Sub Faisal Mehmood (Shaheed), NLI, Hav Munir Khan (Shaheed), FC KP, Hav Zakir Ali (Shaheed), SSG/Punjab, Hav Mokhtiar Muhammad (Shaheed), FF, Hav Misb Ullah, FF, Hav Zafar Iqbal (Shaheed), FF, Hav Matloob Hussain (Shaheed), Mjd, Hav Muhammad Razaq Khan (Shaheed), AK, Hav Mumtaz Hussain (Shaheed), AK, L/Hav Irfan Ali (Shaheed), Engrs, Nk Gul Amin Khan, FC Bln, Nk Muhammad Irfan (Shaheed), FC Bln, Nk Tariq Mahmood (Shaheed), FC KP, Nk Rasheed Ahmed (Shaheed), PR (Sind), Nk Shahid Naseem, Engrs, Nk Muhammad Hameed, Engrs, Nk Muhammad Naeem (Shaheed), Sind, Nk Asad Zahoor, CMI, Lnk Sher Ullah (Shaheed), FC KP, Lnk Muhammad Shahid (Shaheed), PR (Punjab), Lnk Irshad Hussain (Shaheed), FC KP, Lnk Masood Khan (Shaheed), SSG/Punjab, Lnk Muhammad Ismail (Shaheed), Arty, Lnk Haji Khan (Shaheed), FF, Lnk Farman Ullah (Shaheed), SSG/AK, Sep Hanif Ullah Khan (Shaheed), FC Bln, Sep Muhammad Nadeem, FC Bln, Sep Akhtar Abbas Khan (Shaheed), FC Bln, Sep Najeeb Ullah (Shaheed), FC Bln, Sep Allah Dino (Shaheed), PR (Sind), Sep Fawad Khan (Shaheed), PR (Sind), Sep Adil Imran (Shaheed), FC KP, Sep Haq Nawaz Khan (Shaheed), FC KP, Sep Muhammad Hanif (Shaheed), Punjab, Sep Muhammad Rizwan Shah (Shaheed), Punjab, Sep Muhammad Saleem (Shaheed), Punjab, Sep Sajid Hussain (Shaheed), Punjab, Sep Shahbaz Qaisar (Shaheed), SSG/Arty, Sep Gulzar Ahmed (Shaheed), FF, Sep Imran Ahmad (Shaheed), FF, Sep Masaud Khan (Shaheed), SSG/FF, Sep Muhammad Ilyas (Shaheed), Baloch, Sep Shahzad Imran (Shaheed), Baloch, Sep Syed Waris Hussain Shah (Shaheed), Mjd, Cfn Aamer Mukhtaar (Shaheed), EME, Gnr Nazir Ahmed, Arty, Rect Hashim Khan (Shaheed), FC KP.

Following officers and men have been conferred with Imtaizi Sanad:

Col Asim Khan Mohmand, TI (M), Baloch, Lt Col Syed Furrukkh Habib, CMI, Lt Col Khalid Mehmood, CMI, Lt Col Ahsan Jawaid, AK, Lt Col Faiq Ayub, CMI, Maj Ammar Bin Hamayun, CMI, Maj Ali Ahsan, CMI, Maj Shahid Iqbal, CMI, Maj Muhammad Bilal Daud, FF, Maj Azhar Naseem, AK, Maj Waseem Ahmed, Baloch, Capt Waseem Ullah Khan, FF, Lt Sibtain Haider, Punjab, Hav Ghulam Yasin, Engrs, Hav Willayat Khan, FF, Hav Ghulam Muhammad, Baloch, NK Ahmed Jan, FF, Nk Muhammad Ishaq, FF, Lnk Islam Ud Din, FC Bln, Lnk Aman Ullah Khan, Baloch, Lnk Mashooq Hussain, AK, Lnk Bahadur Shah, EME, Sep Darwesh Khan, FC KP, Sep Pervaiz Khan, PR (Punjab), Sep Zeeshan Ahmed, PR (Punjab), Sep Abdul Waheed, PR (Punjab), Sep Muhammad Hussain, FC Bln, Sep Shahid Nadeem, FC Bln, Sep Khalil Ullah, FC Bln, Sep Akhtiar Ali, FF, Sep Muhammad Hasnain, FF, Sep Muhammad Sufyan, Sind, Sep Abid Khan, Baloch, Spr Khurram Habib, Engrs.

Following officers and men have been conferred with COAS Commendation Card:

Brig Muhammad Irshad, Ord , Brig Arshad Taufiq, Baloch, Brig Ghulam Hussain, TI (M), CMI, Col Rizwan Afzal, Avn, Col Abdullah Jan, AD, Col Mashood Akber, Arty, Col Muhammad Tayyab Ali, TSO, Col Saad Al Abd, CMI, Lt Col Muhammad Arif, TI (M), TI, CMI, Lt Col Abid Ali Chaudhry, CMI, Lt Col Asim Qureshi, CMI, Lt Col Adil Arfat, CMI, Lt Col Muhammad Nasir Nishan, Punjab, Lt Col Qaisar Khan, Engrs, Lt Col Ejaz Ahmad, CMI, Lt Col Yasir Kayani, CMI, Lt Col Javed Iqbal, CMI, Lt Col Raja Abdul Rehman, CMI, Lt Col Attiq Ur Rehman Niazi, CMI, Lt Col Sabir Rahman, CMI, Lt Col Sajid Rafiq, NLI, Lt Col Muhammad Asif, Arty, Lt Col Amjid Ali Khan, CMI, Lt Col Tassawar Farooq, AK, Lt Col Asim Aziz Kayani, FF, Lt Col Fahad Murtaza Rehmat, Baloch, Maj Muhammad Ali, Avn, Maj Muhammad Imran Arif, Punjab, Maj Khalid Syed, FF, Maj Nadir Jamshed, Baloch, Maj Jawad Jamil, Punjab, Maj Shoukat Ullah, CMI, Maj Muhammad Najam Us Saqib, Avn, Maj Ikram Ullah Khan, CMI, Maj Aftab Ahmed, NLI, Maj Syed Jamal Hussain, CMI, Maj Kamran Nasir, CMI, Maj Asad Ullah Khan, CMI, Maj Haroon Riaz, CMI, Maj Ahmad Zeb, Avn, Maj Abdullah Jan, CMI, Maj Muhammad Shahzad Azam, CMI, Maj Arshad Akhtar Hayat, CMI, Maj Basalat Ahmad Farooqui, Avn, Maj Atif Saeed Sakhi, CMI, Maj Javed Sarfraz, Sigs, Maj Sharaf Uddin, Baloch, Maj Tariq Ahmad, Avn, Maj Muhammad Tughral, Arty, Maj Abdullah Athar, Engrs, Maj Irfan Mahmood, CMI, Maj Waheed Ur Rehman, NLI, Maj Alamzeb Khan, CMI, Maj Anwar Kamal Burki, CMI, Capt Muhammad Arif, AK, Capt Siddique Akbar, NLI, Capt Zain Ul Abideen, Sind, Capt Muhammad Usman Afzl, Punjab, Capt Ejaz Ali, AK, Capt Ussama Iqbal Khan, FF, Capt Zafar Ahmed Khan, Punjab, Capt Hassan Khalid, Sind, Capt Syed Azlan Shah, Baloch, Capt Walid Khan, Baloch, Capt Waleed Khalid, AK, Capt Umar Saleem, Baloch, Capt Tahir Ali Awan, Punjab, Capt Ejaz Sarwar, Punjab, Capt Tanseer Asad, Punjab, Capt Chaudhry Raheel Ranjha, AMC GDMO, DSR Tanveer Khan, PR (Punjab), DSR Babar Amin, PR (Punjab), DSR Zafar Mahmood, PR (Sind), DSR Muhammad Shafique, PR (Sind), DSR Sana Ullah, PR (Sind), DSR Babar Shahzad, PR (Sind), Sub Ijaz Ahmed, CMI, Sub Shahbaz Hussain, EME, Inspector Abdul Rauf, PR (Sind), Inspector Khadim Hussain, PR (Sind), Inspector Anwar Aziz, PR (Sind), Inspector Munawar Ali Tareen, PR (Sind), Inspector Rehmat Ullah Jan, PR (Sind), SI Taimoor Khan, PR (Sind), SI Imran Ahmed, PR (Sind), N/Sub Muhammad Aslam, FC Bln, N/Sub Muhammad Sadiq, FC KP, N/Sub Muhammad Ilyas, CMI, N/Sub Muhammad Asghar, Engrs, N/Sub Tariq Aziz, FF, N/Sub Naveed Asghar, CMI, N/Sub Ghulam Murtaza, CMI, N/Sub Muhammad Abid, CMI, N/Sub Mumtaz Ali, CMI, Hav Muhammad Pervez, FC Bln, Hav Saif Ullah, PR (Sind), Hav Arshad Mehmood, Engrs, Hav Syed Zuvar Haider, Engrs, Hav Abid Hussain, Engrs, Hav Matloob Hussain, CMI, Hav Shah Faisal, CMI, Hav Obaid Ullah, CMI, Hav Muhammad Nawaz, Sind, Hav Muhammad Akram, Sind, Hav Sher Gul, CMI, Hav Javed Iqbal, Baloch, Hav Zahid Farooq, CMI, Hav Yasir Nazir, CMI, L/Hav Tasawar Hussain (Shaheed), Mjd, Nk Dilbar Khan, FC Bln, Nk Abdul Zaheer Shah, FC Bln, Nk Sharafat Ali (Shaheed), FC KP, Nk Muhammad Ansar, Punjab Nk Matti Ullah Khan, CMI, Nk Gul Afsar Shah, FF, Up/Nk Muhammad Usman, Engrs, Lnk Abdul Ghaffar, PR (Punjab), Lnk Zaheer Abbas, PR (Sind), Lnk Haneef Khan, Engrs, Lnk Amjad Khan, FF, Lnk Ghulam Hussain, Sigs, Sep Muhammad Naveed Anwar, PR (Punjab), Sep/NA Muhammad Adnan Saleem, PR (Punjab), Sep Muhammad Bashir, FC Bln, Sep Muhammad Irfan, FC Bln, Sep Safi Ullah Khan, FC Bln, Sep Tauseef Farhan, FC Bln, Sep Muhammad Ehsan, FC Bln, Sep Ali Ahmed, FC Bln, Sep Hussain Ahmed, FC Bln, Sep Usman Shah, FC Bln, Sep Muhammad Boota, PR (Sind), Sep Abdul Rab Qureshi, PR (Sind), Sep Asad Khan, PR (Sind), Sep Noor Ayaz (Shaheed), FC KP, Spr Muhammad Shehzad Azam, Engrs, Sep Shoukat Ali (Shaheed), FC KP, Sep Noor Ullah (Shaheed), FC KP, Sep Momin Khan, SSG/Punjab, Sep Muhammad Nadeem, Punjab, Sep Nofal Sultan, Punjab, Sep Imtiaz Ali, Punjab, Sep Muhammad Aslam, FF, Sep Muhammad Arif, FF, Sep Akbar Shahzad, FF, Sep Arshad Ali, Sind, Sep Muhammad Zulqarnain, Sind, Sep Attiqur Rehman, Baloch, Sep Zahid Ashiq, Baloch, Sep Sujahat Hussain, AK, Sep Syed Ghazanfer Abas, AK, Sep Muhammad Jamil Kiyani, Mjd, OCU Fateh Ullah (Shaheed), Arty, Cfn/VM Muhammad Danish, EME, Swr Zulfiqar Ali, RV&FC, Swr Amin Jan, RV&FC.

Following officers have been conferred with Hilal-i-Imtiaz (Military):

Maj Gen Nauman Ahmed Hashmi, EME, Maj Gen Rizwan Afzal, CMI, Maj Gen Amjad Ali Khan Khattak, AK, Maj Gen Azhar Rashid, AD, Maj Gen Ali Amir Awan, Arty, Maj Gen Abid Latif Khan, FF, Maj Gen Muhammad Saeed, Sind, Maj Gen Akhtar Nawaz, FF, Maj Gen Sardar Hassan Azhar Hayat, FF, Maj Gen Asif Ghafoor, Arty, Maj Gen Usman Haq, ASC, Maj Gen Tariq Zamir, Arty, Maj Gen Naeem Naqi, AMC Spec, Maj Gen Tariq Mahmood Satti, AMC Spec, Maj Gen Liaquat Ali, AMC Spec, Maj Gen Iftikhar Ahmed, AMC Spec, Maj Gen Rahat Abbas, AMC GDMO.

Following officers have been conferred with Sitara-i-Imtiaz (Military):

Brig Saleem Hassan Shahzad, Punjab, Brig Muhammad Ramzan, Arty, Brig Allah Nawaz, FF, Brig Muhammad Amjad Tanveer, Sind, Brig Nadeem Raza, Sigs, Brig Shirjeel Agha, AD, Brig Khwaja Asad Ahmad, Arty, Brig Muhammad Amin Chaudhry, AK, Brig Zia Ud Din Ahmed Khan, Punjab, Brig Muhammad Fayyaz Mughal, Arty, Brig Ahmed Salman, Baloch, Brig Asim Akram Siddiqui, Baloch, Brig Tufail Muhammad Khan, AC, Brig Kamran Hayat Khan, AC, Brig Muhammad Shafique-Ur-Rehman, CMI, Brig Javed Iqbal, Punjab, Brig Muhammad Mushtaq, S Bt, Sind, Brig Ahmed Bilal, Punjab, Brig Syed Hasan Raza, AC, Brig Muhammad Kamran Aslam, AC, Brig Hasan Riaz Syed, Arty, Brig Riaz Ul Hassan, NLI, Brig Chaudhary Saleem Sher Jung, Baloch, Brig Khalid Mahmood, Sind, Brig Edgar Felix, AD, Brig Mohammad Zia Ul Islam, Arty, Brig Mushtaq Hussain, Sind, Brig Hamid Mahmood, AD, Brig Gul Muhammad Saqib, Punjab, Brig Muhammad Arif, Engrs, Brig Ayaz Masood Khan, Punjab, Brig Tahir Ali Malik, Arty, Brig Ijaz Ur Rehman Tanwir, Baloch, Brig Sikender-E-Azam, Arty, Brig Sohail Nasir Khan, AK, Brig Muhammad Nadeem Aslam, AD, Brig Shahid Usman, AC, Brig Hammad Ahmed Dogar, Arty, Brig Muhammad Salman, AC, Brig Shahbaz Ahmad, Arty, Brig Abdul Rehman Arif, Arty, Brig Tahir Islam, EME, Brig Aamir Hashmi, AEC, Brig Wasim Ahmed, AEC, Brig Shoaib Kiani, GL (Psy), Brig Muhammad Akhtar, RV&FC, Brig Maqbool Alam, AMC Spec, Brig Muhammad Athar, AMC GDMO, Brig Raja Mushtaq Hussain, AMC Spec, Brig Adnan Qadir, AMC Spec, Brig Altaf Hussain, AMC Spec, Brig Shoaib Naiyar Hashmi, AMC Spec, Brig Muhammad Irfan Zafar Haider, AMC Spec, Brig Mrs Shagufta Yasmin, AFNS, Col Ejaz Ahmad Khan, AC, Col Muhammad Jawad Khan, Arty, Col Saqib Hameed, Arty, Col Malik Ahmad Yar Khan, AD, Col Imran Ilahi, Engrs, Col Imran Ahmad Bhatty, Sigs, Col Jamshaid Sultan, Baloch, Col Hasnain Ahmed, Baloch, Col Abdul Aziz Khalid, FF, Col Mazhar Malik, FF, Col Abdul Ghaffar, Punjab, Col Mobin Ud Din, FF, Col Ashfaq Mushtaq, Sind, Col Sajjad Aahsan, Avn, Col Rizwan Ahmad Awan, CMI, Col Muhammad Ahmer Iqbal Khan, CMI, Col Malik Atif Mohsin, Ord, Col Muhammad Yousaf, EME, Col Hamid Amir, EME, Col Muhammad Asif Aziz, HCA, Col Saeed Zaman, AMC Spec, Col Muhammad Waqar Aslam, AMC Grd, Col Mrs Nasreen Tabbasum, AFNS.

Following officers have been conferred with Tamgha-i-Imtiaz (Military):

Lt Col Junaid Sarfaraz, AC, Lt Col Usman Ghani, AC, Lt Col Jarrar Asghar, AC, Lt Col Nadeem Ahmed Khan, Arty, Lt Col Waseem Qadir, Arty, Lt Col Malik Saadat Iqbal, Arty, Lt Col Muhammad Bilal Hafeez, Arty, Lt Col Iftikhar Ali Khan, Arty, Lt Col Rizwan Mir, Arty, Lt Col Muneer Muhammad, Arty, Lt Col Aalijah Yousaf, Arty, Lt Col Khalid Mahmood Ahmad, Arty, Lt Col Muhammad Asim Adeel, Arty, Lt Col Atif Jamshaid, Arty, Lt Col Liaqat Ali, Arty, Lt Col Babar Jamal, Arty, Lt Col Ashfaq Hussain, AD, Lt Col Atif Anwer Dar, AD, Lt Col Zafar Iqbal Khan, AD, Lt Col Muhammad Nadeem Khan, Engrs, Lt Col Karamat Ullah, Engrs, Lt Col Syed Hassan Abbas Zaidi, Engrs, Lt Col Muhammad Faran Habib, Engrs, Lt Col Qamar Abbas Bukhari, Engrs, Lt Col Muhammad Zuheeb Ayub, Sigs, Lt Col Kausar Ameer, Sigs, Lt Col Kanwar Saarim Ben Fakhar, Punjab, Col Syed Asad Ali Naqvi, Punjab, Col Khizer Shaukat Ali, Punjab, Col Farrukh Zia, Punjab, Col Nazir Sulaman, Baloch, Col Khalid Aziz, Baloch, Col Muhammad Umair, Baloch, Col Syed Rizwan Mahmood Tirmizi, Baloch, Col Naveed Ahmed Khan, FF, Col Hafiz Inam Ullah, FF, Lt Col Muhammad Amer Wasim, FF, Lt Col Aftab Hussain, FF, Lt Col Muhammad Saad, FF, Lt Col Saddique Ullah Khan, FF, Lt Col Maqsood Anwar Bhatti, AK, Lt Col Muhammad Nasir Bhatti, AK, Lt Col Imran Afzal, AK, Lt Col Muhammad Anwar, AK, Lt Col Jamal Ud Din, Sind, Lt Col Shabeer Ud Din, Sind, Lt Col Chaudhry Muhammad Jamil, NLI, Lt Col Muhammad Umar, Ord, Lt Col Arif Shafique, Avn, Lt Col Rai Zahid Khizer, Avn, Lt Col Muhammad Mubashar Mehmood Chaudhary, Avn, Lt Col Kashif Nawab, CMI, Lt Col Al Ismail Bin Ishaq, CMI, Lt Col Usman Taj Shami, CMI, Lt Col Ashfaq Ahmad Awan, CMI, Lt Col Bilal Ashraf, CMI, Lt Col Hamid Hussain Wyne, ASC, Lt Col Zia-Ur-Rehman, ASC, Lt Col Fiyyaz Arif, ASC, Lt Col Muhammad Habib Khan, EME, Lt Col Waqar Ahmad, EME, Lt Col Muhammad Khalid, AEC, Lt Col Zahid Hussain, HCA, Lt Col Amar Usmani, HCA, Lt Col Abdul Rashid, HCA, Lt Col Shah Javed Salim, HCA, Lt Col Liaqat Ali, HCA, Lt Col Shaukat Ali, AMC Spec, Lt Col Athar Abbas Shah Gilani, AMC Spec, Lt Col Khurshid Anwar, AMC Spec, Lt Col Syed Zahid Hussain Shah, ADC, Lt Col Mrs Sadia Amir, AFNS, Lt Col Mrs Tanweer Malik, AFNS, Lt Col Mrs Shahida Nasreen, AFNS, Maj Asif Aziz, AC, Maj Saif Ullah Randhawa, AC, Maj Mirza Qudoos Akhtar, Arty, Maj Muhammad Jamil, Arty, Maj Tauseef Ashraf Chaudari, Arty, Maj Tanveer Ahmed Sapra, Arty, Maj Iftikhar Ahmad Abid, Arty, Maj Zia Ur Rehman, Arty, Maj Shurjeel Iftikhar Ahmed, Arty, Maj Ahmad Ali, Arty, Maj Waheedul Zaman, AD, Maj Rashid Ahmed Tahir, AD, Maj Tariq Rafiq, Engrs, Maj Muhammad Ateeq Ur Rehman, Engrs, Maj Syed Mohsan Shaheen, Sigs, Maj Ahmad Naeem Akhtar, Sigs, Maj Malik Meesam Raza, Punjab, Maj Khuram Masud, Punjab, Maj Mansoor Ali, Baloch, Maj Muhammad Javed Iqbal, Baloch, Maj Tasveer Hussain, FF, Maj Maqbool Ahmed Khan, FF, Maj Shuaib Arshed Butt, AK, Maj Muhammad Musa Khan, AK, Maj Zulfiqar Ali, Sind, Maj Al-Bashir Muhammad Saleh, CMI, Maj Asad Ullah, ASC, Maj Syed Muhammad Rizwan Moeen, EME, Maj Navid Sadiq Malik, AEC, Maj Ahmed Waqas Tipu, AMC GDMO, Maj Zubair Anwar Khan, AMC Grd, Maj Mrs Shama Naz, AFNS.

Following officers have been conferred with CGS Green Endorsement on Completion of 1000 Safe Flying Hours:

Lt Col Muhammad Nabil, Avn, Maj Ahmad Arsalan, Avn, Maj (Approved Lt Col) Muhammad Shoaib, Avn, Maj Muhammad Ali, Avn, Maj Sanaullah Khan, Avn, Maj Muhammad Saqib Nawaz, Avn, Maj Aiaz Hussain, Avn, Maj Hassan Mateen Siddiqui, Avn, Maj Mirza Ahmed Farhan Baig, Avn.

Following officers have been conferred with Metallic Flt Safety Wing and COAS Commendation Card on Completion of 1500 Safe Flying Hours:

Lt Col Muhammad Babur Sarfraz Khan, Avn, Lt Col Muhammad Hamid Mahmood Khizri, Avn, Lt Col Usman Aftab, Avn, Maj Sanaullah Khan, Avn, Maj Muhammad Imran, Avn, Maj Umar Inayat Shah, Avn, Maj Atif Arif, Avn.

Following officers have been conferred with COAS Commendation Card on Completion of 2500 Safe Flying Hours:

Maj Gen Muhammad Khalil Dar, Avn, Lt Col Imaad Hussain Siddiqui, Avn, Maj Muhammad Nabil Farhan Mahboobi, Avn, Maj Mehmood Faisal Malik, Avn, Maj Jehangir Abdullah, Avn.

Following officers have been conferred with COAS Commendation Card on Completion of 3500 Safe Flying Hours:

Col Suhail Sadiq, TJ, Avn, Lt Col Jahanzeb Ahmed Satti, Avn.

Following officers have been conferred with COAS Commendation Card on Completion of 200 NA Hours:

Maj Sardar Waqas, Avn, Maj Muhammad Saleh, Avn, Maj Waqar Ahmed Anwar, Avn, Maj Tariq Mehmood, Avn, Maj Ali Asghar, Avn, Maj Muhammad Awais Khalid, Avn.

Following officer has been conferred with Imtiazi Sanad on completion of 550 NA Hours: Maj Muhammad Hussain Hamid, Aviation.